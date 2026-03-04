Breizh Data Day 2026 : Le rendez-vous incontournable de l’IA et de la Data en Bretagne !, Palais des Congrès – Saint Brieuc, Saint-Brieuc

Breizh Data Day 2026 : Le rendez-vous incontournable de l’IA et de la Data en Bretagne ! Vendredi 20 mars, 08h30 Palais des Congrès – Saint Brieuc Côtes-d’Armor

Le 20 mars 2026, le Palais des Congrès de Saint-Brieuc deviendra le centre de l’innovation technologique. Cette journée sera l’occasion idéale pour plonger dans l’univers de la data et de l’intelligence artificielle, entre conférences techniques et networking de haut niveau.

Au programme de cette édition :

Une keynote d’ouverture exceptionnelle par Cédric Villani, mathématicien de renommée internationale et lauréat de la Médaille Fields.

Des débats passionnants : « Progrès nécessaires ou dérives annoncées ? ».

Des thématiques pointues : IA générative, souveraineté numérique, MLOps, éthique algorithmique et responsabilité énergétique.

Des retours d’expérience concrets pour analyser l’impact réel de ces technologies.

Que vous soyez un professionnel du secteur, un décideur ou simplement curieux d’appréhender les dernières tendances, rejoignez-nous pour enrichir vos connaissances et développer de nouvelles opportunités au sein de l’écosystème breton.

Ne manquez pas cet événement phare ! Inscrivez-vous dès maintenant pour construire avec nous l’avenir de la tech en Bretagne.

Palais des Congrès – Saint Brieuc Palais des Congrès – Saint Brieuc Saint-Brieuc 22099 Côtes-d'Armor Bretagne

