BREIZH JAZZ BAND Café associatif des Gallets Rennes Samedi 13 décembre, 19h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Pas moins de 14 musiciens pour vous faire swinguer sur quelques grands classiques du jazz. Venez vous détendre !

Breizh, car nous sommes tous Bretons de cœur sinon d’origine.

Jazz, car nous sommes tous attirés par cette musique, sa gaité, sa joie de vivre, même avec le blues parfois, et même si nous jouons certains morceaux qui ne sont pas purement du jazz.

Band, double référence, d’abord aux Big Bands des années 1940/50 qui ont fait fait les années fastes du jazz ensuite band(e) de copains amateurs dans tous les sens du terme, qui aiment jouer ensemble en se faisant plaisir,

Plaisir que nous espérons partager avec vous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-13T19:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-13T20:30:00.000+01:00

ferme.gallets@laposte.net

Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine