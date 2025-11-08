BREIZH LATINA 2025 Plouarzel

BREIZH LATINA 2025 Plouarzel samedi 8 novembre 2025.

BREIZH LATINA 2025

Complexe polyvalent, place de la Mairie Plouarzel Finistère

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-09 01:00:00

2025-11-08

Les 8 et 9 novembre prochain aura lieu notre 3ème festival BREIZH LATINA

avec des stages de danses latines le samedi après-midi salsa cubaine, rumba et chacha …

Soirée dansante avec l’orchestre cubain TRIO CANA SAÑTA et pour terminer la soirée avec un DJ.

Dimanche après midi stage de percussions.

Petite restauration (crêpes, galettes) et buvette sur place.

Réservation conseillée. .

Complexe polyvalent, place de la Mairie Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 81 01 40 06

