Breizh Marketing Akademi : Pourquoi certains messages convainquent-ils immédiatement…quand d’autres passent totalement inaperçus?, Cerfrance Plérin Les Rosaires, Plérin

Breizh Marketing Akademi : Pourquoi certains messages convainquent-ils immédiatement…quand d’autres passent totalement inaperçus? Mardi 2 juin, 12h00 Cerfrance Plérin Les Rosaires Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T12:00:00+02:00 – 2026-06-02T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T12:00:00+02:00 – 2026-06-02T14:00:00+02:00

– … ‘ ?

Rencontre locale Côtes d’Armor Sciences comportementales : les nouvelles clés pour mieux vendre !

Florent Dupas, Directeur Marketing Entreprises chez Harmonie Mutuelle, partagera des clés concrètes pour :

→ affiner votre segmentation grâce aux leviers psychologiques

→ construire des scripts commerciaux adaptés et percutants

→ utiliser les biais cognitifs pour améliorer vos conversions

Cette rencontre s’inscrit dans la continuité de la dernière rencontre régionale Breizh Marketing Akademi de mars, consacrée à ce même thème. Un replay est disponible pour vous mettre dans le bain avant le 2 juin : https://lnkd.in/ebbXQfTY

02/06 — 12h à 14h CERFRANCE PLERIN LES ROSAIRES

Lénaïck Hémery et Marion FARIN, animateurs Breizh Marketing Akademi Côtes-d’Armor, vous accueilleront.

Les rencontres Breizh Marketing Akademi sont gratuites et ouvertes à tous les marketeurs & communicants en Bretagne et au-delà, n’hésitez pas à partager autour de vous !

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Pourquoi certains messages convainquent-ils immédiatement…quand d’autres passent totalement inaperçus? Rencontre BMA 02/06 — 12h à 14h CERFRANCE PLERIN LES ROSAIRES Breizh marketing Akademi