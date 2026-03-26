Breizh mômes 2026

Salle des fêtes Billio Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-17

Découverte culture et danse bretonne, enfants à partir de 6 ans. Vendredi 17 de 9h30 à 18h, bal pour enfants 18h-19h30. Samedi 18 9h30-12h. Tarif 10€.Inscription obligatoire. Organisation Cercle celtique Tal-ouz-tal. .

Salle des fêtes Billio 56420 Morbihan Bretagne +33 6 67 17 94 92

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English :

L’événement Breizh mômes 2026 Billio a été mis à jour le 2026-03-24 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE