Breizh Savate

Salle de la Maillette Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Venez découvrir et assister à des combats de Savate Boxe Française, Boxe Anglaise et Canne de Combat dans un cadre d’exception ! Vous assisterez à une offre variée de confrontations pendant la soirée. Ouverture des portes 17h, pesée médiatique 18h, cérémonie d’ouverture 19h, début des combats 19h20. Tarif en ligne sur helloasso Chaise au sol = 16 €, Siège = 20 €, Table VIP (6 personnes) = 480 €. Sur place selon disponibilité 25 €. .

Salle de la Maillette Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 6 67 98 60 81

English :

L’événement Breizh Savate Locminé a été mis à jour le 2025-12-11 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE