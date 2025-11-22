Breizh Zombie Rune Ambon

Breizh Zombie Rune

La ville albertine Ambon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22 23:55:00

Date(s) :

2025-11-22

L’association La Ville Albertine organise pour la 8e année, une zombie run course d’orientation nocturne avec des zombies dans les bois. Choisissez votre camp. Survivant, vous devez retrouver des balises dans la nuit sans être touché par les zombies. Zombies vous devez attraper les languettes de survie des survivants. .

La ville albertine Ambon 56190 Morbihan Bretagne +33 6 62 00 52 63

