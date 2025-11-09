« BREL-BRASSENS-FERRÉ… DES CHANSONS D’ABORD ! » PAR JEAN HERRERO ET EMILE PELLEGRINO Montarnaud

« BREL-BRASSENS-FERRÉ… DES CHANSONS D’ABORD ! » PAR JEAN HERRERO ET EMILE PELLEGRINO Montarnaud dimanche 9 novembre 2025.

« BREL-BRASSENS-FERRÉ… DES CHANSONS D’ABORD ! » PAR JEAN HERRERO ET EMILE PELLEGRINO

Avenue de Montpellier Montarnaud Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

« Brel-Brassens-Ferré… Des chansons d’abord ! » par Jean Herrero (chant, guitare, percussions) et Emile Pellegrino (accordéon numérique).

Un concert pour retrouver ces trois sacrés bonshommes et une trentaine de leurs sacrées chansons

« Brel-Brassens-Ferré… Des chansons d’abord ! » par Jean Herrero (chant, guitare, percussions) et Emile Pellegrino (accordéon numérique).

Un concert pour retrouver ces trois sacrés bonshommes et une trentaine de leurs sacrées chansons Le gorille, Avec le temps, Ne me quitte pas, C’est extra, La chanson de Jacky, Brave Margot…

Arrangements musicaux au plus proche des originaux.

Durée du concert: 1h45. .

Avenue de Montpellier Montarnaud 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 55 40 84

English :

« Brel-Brassens-Ferré… Des chansons d’abord! » by Jean Herrero (vocals, guitar, percussion) and Emile Pellegrino (digital accordion).

A concert to rediscover these three great men and some thirty of their great songs

German :

« Brel-Brassens-Ferré … Des chansons d’abord! » von Jean Herrero (Gesang, Gitarre, Perkussion) und Emile Pellegrino (digitales Akkordeon).

Ein Konzert, um diese drei heiligen Männer und etwa dreißig ihrer heiligen Lieder wiederzufinden

Italiano :

« Brel-Brassens-Ferré… Des chansons d’abord! » di Jean Herrero (voce, chitarra, percussioni) e Emile Pellegrino (fisarmonica digitale).

Un concerto per riscoprire questi tre grandi uomini e una trentina di loro grandi canzoni

Espanol :

« Brel-Brassens-Ferré… Des chansons d’abord! » por Jean Herrero (voz, guitarra, percusión) y Emile Pellegrino (acordeón digital).

Un concierto para redescubrir a estos tres grandes hombres y una treintena de sus grandes canciones

L’événement « BREL-BRASSENS-FERRÉ… DES CHANSONS D’ABORD ! » PAR JEAN HERRERO ET EMILE PELLEGRINO Montarnaud a été mis à jour le 2025-08-27 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT