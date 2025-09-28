Brel Confidentiel Rodez

Manu Bello et Jean-Sylvain Savignoni vous présentent « La chanson de Jacky ».

Jacques Brel ne s’oublie pas. Disparu en 1978, il reste pourtant dans toutes les mémoires des amoureux de la belle chanson française. Nous vous proposons de lui rendre hommage sous la forme d’un récital de chansons connues et moins connues.

La chanson de Jacky , une formule dépouillée ‒ une voix et un musicien ‒ mêlant les grands succès comme Les vieux et Amsterdam à des textes plus intimes comme Mon enfance , La Fanette ou Je ne sais pas .



Depuis plus de 30 ans Manu fait revivre sur scène l’univers du Grand Jacques. Toujours la même ferveur, la même générosité, la même passion. Cet automne 2025 Manu et Jean Sylvain Savignoni reprennent la route. Lancement de la tournée le 28 septembre 2025 à la Chapelle Royale de Rodez.

Ceux qui ont aimé Manu chante Brel auront à cœur de connaître ce mode confidentiel . 15 .

Chapelle Royale de Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 73 39 56 35 brelconfidentiel@laposte.net

