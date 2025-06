Brel, Ferré, Brassens la Rencontre Ussel 5 juillet 2025 20:30

Lot

Brel, Ferré, Brassens la Rencontre Salle des fêtes Ussel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-07-05 20:30:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Ce spectacle, qui fête en 2025 ses vingt ans, est né quand les trois amis qui officiaient chacun en solo, et se sont vu proposer un spectacle commun.

Vous apprécierez des refrains que vous connaissez déjà mais qui sont parfois oubliés.

Sans doute vous serez surpris par des chansons que vous n’avez pas encore entendues.

Toujours vous serez séduits par la complicité, la tendresse et l’émotion partagée autour d’un piano, d’une guitare, d’une table et de trois verres, surtout qu’il s’agit de leur dernière tournée.

Un spectacle de M. Beaufils, J. Le Poittevin et P. Guillemoteau

Spectacle en hommage à Brassens, Ferré et Brel.

Buvette sur place. .

Salle des fêtes

Ussel 46240 Lot Occitanie patrick.j.castaing@orange.fr

English :

This show, which celebrates its 20th anniversary in 2025, was born when the three friends, who were each performing solo, were offered a joint show.

You’ll enjoy choruses you already know, but sometimes forget.

You’ll be surprised by songs you’ve never heard before.

You’ll always be seduced by the complicity, tenderness and emotion shared around a piano, a guitar, a table and three glasses, especially as this is their last tour.

A show by M. Beaufils, J. Le Poittevin and P. Guillemoteau

German :

Diese Show, die 2025 ihr 20-jähriges Jubiläum feiert, entstand, als die drei Freunde, die jeweils als Solokünstler auftraten, eine gemeinsame Show angeboten bekamen.

Sie werden Refrains schätzen, die Sie bereits kennen, die aber manchmal in Vergessenheit geraten sind.

Zweifellos werden Sie von Liedern überrascht sein, die Sie noch nicht gehört haben.

Immer werden Sie von der Komplizenschaft, der Zärtlichkeit und den Emotionen, die um ein Klavier, eine Gitarre, einen Tisch und drei Gläser geteilt werden, begeistert sein, vor allem, da es sich um ihre letzte Tournee handelt.

Eine Aufführung von M. Beaufils, J. Le Poittevin und P. Guillemoteau

Italiano :

Questo spettacolo, che festeggia il suo ventesimo anniversario nel 2025, è nato quando ai tre amici, che si esibivano ciascuno da solo, è stato proposto uno spettacolo comune.

Vi divertirete con i ritornelli che già conoscete ma che a volte dimenticate.

Sarete sorpresi da canzoni che non avete mai sentito prima.

Sarete sempre sedotti dalla complicità, dalla tenerezza e dall’emozione condivisa intorno a un pianoforte, una chitarra, un tavolo e tre bicchieri, soprattutto perché questo è il loro ultimo tour.

Uno spettacolo di M. Beaufils, J. Le Poittevin e P. Guillemoteau

Espanol :

Este espectáculo, que celebra su vigésimo aniversario en 2025, nació cuando a los tres amigos, que actuaban cada uno en solitario, les ofrecieron un espectáculo conjunto.

Disfrutarás con estribillos que ya conoces pero que a veces olvidas.

Te sorprenderán canciones que nunca habías escuchado.

Siempre te seducirá la complicidad, la ternura y la emoción compartidas en torno a un piano, una guitarra, una mesa y tres copas, sobre todo porque ésta es su última gira.

Un espectáculo de M. Beaufils, J. Le Poittevin y P. Guillemoteau

