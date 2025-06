« Brel » Festival d’Avignon Boulbon 6 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

« Brel » Festival d’Avignon Dimanche 6 juillet 2025 de 22h à 23h30.

Lundi 7 juillet 2025 de 22h à 23h30.

Mercredi 9 juillet 2025 de 22h à 23h30.

Jeudi 10 juillet 2025 de 22h à 23h30.

Vendredi 11 juillet 2025 de 22h à 23h30.

Dimanche 13 juillet 2025 de 22h à 23h30.

Lundi 14 juillet 2025 de 22h à 23h30.

Mardi 15 juillet 2025 de 22h à 23h30.

Jeudi 17 juillet 2025 de 22h à 23h30.

Vendredi 18 juillet 2025 de 22h à 23h30.

Samedi 19 juillet 2025 de 22h à 23h30.

Dimanche 20 juillet 2025 de 22h à 23h30. Carrières de Boulbon Boulbon Bouches-du-Rhône

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-06

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-06

2025-07-07

2025-07-09

2025-07-10

2025-07-11

2025-07-13

2025-07-14

2025-07-15

2025-07-17

2025-07-18

2025-07-19

2025-07-20

Comment danser ce monument de la chanson qu’est Jacques Brel, dont la musique traverse les générations ? Ce défi a été relevé par Solal Mariotte, danseur et chorégraphe prometteur français et Anne Teresa De Keersmaeker, la chorégraphe belge flamande.

Après EXIT ABOVE présenté au Festival d’Avignon en 2023, la chorégraphe partage pour la première fois la scène avec le jeune danseur, venu du breakdance, pour incarner ces chansons que rien ne prédestinait à être dansées. Ensemble, les deux artistes explorent la poésie puissante, l’expressivité et la gestuelle du chanteur belge à travers cette pièce jouée dans l’espace majestueux de la Carrière de Boulbon.



Distribution avec Anne Teresa De Keersmaeker et Solal Mariotte

Concept, chorégraphie et danse Anne Teresa De Keersmaeker, Solal Mariotte

Musique Jacques Brel

Scénographie Michel François

Lumière Minna Tiikkainen

Costumes Aouatif Boulaich

Dramaturgie Wannes Gyselinck

Direction des répétitions Assistanat Nina Godderis, Johanne Saunier

Recherche danse Pierre Bastin

Recherche musicale France Brel/Fondation Jacques Brel, Filip Jordens

Son Alex Fostier



Production

Production Rosas

Coproduction Concertgebouw (Bruges), Festival d’Avignon, L’Intime Festival de Namur, Grec Festival (Barcelone), ImpulsTanz (Vienne), La Comédie de Clermont-Ferrand Scène nationale, La Comète (Châlons-en-Champagne), La Monnaie / De Munt (Bruxelles), Piccolo Teatro di Milano Teatro d’Europa (Milan), Théâtre de la Ville (Paris).

Cette production est réalisée avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge via Casa Kafka Pictures. Rosas bénéficie du soutien de la Communauté flamande et de la Commission communautaire flamande (VGC).



Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels pour la 79e édition.



Avec le concours du département des Bouches-du-Rhône et de la ville de Boulbon .

Carrières de Boulbon

Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 27 66 50

English :

How do you dance Jacques Brel, that monument to song whose music crosses generations? This challenge was taken up by Solal Mariotte, a promising French dancer and choreographer, and Anne Teresa De Keersmaeker, the Flemish-Belgian choreographer.

German :

Wie tanzt man dieses Monument des Chansons, Jacques Brel, dessen Musik Generationen überdauert? Dieser Herausforderung stellten sich Solal Mariotte, ein vielversprechender französischer Tänzer und Choreograph, und Anne Teresa De Keersmaeker, die flämisch-belgische Choreographin.

Italiano :

Come si balla Jacques Brel, un monumento della canzone la cui musica attraversa le generazioni? Solal Mariotte, promettente ballerina e coreografa francese, e Anne Teresa De Keersmaeker, coreografa fiammingo-belga, hanno raccolto questa sfida.

Espanol :

¿Cómo bailar a Jacques Brel, un monumento a la canción cuya música atraviesa generaciones? Solal Mariotte, prometedora bailarina y coreógrafa francesa, y Anne Teresa De Keersmaeker, coreógrafa flamenco-belga, han aceptado este reto.

L’événement « Brel » Festival d’Avignon Boulbon a été mis à jour le 2025-06-19 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)