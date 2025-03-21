BREL ! LE SPECTACLE – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand

BREL ! LE SPECTACLE Début : 2026-10-15 à 20:30. Tarif : – euros.

GIL MARSALLA ET DIRECTO PRODUCTIONS PRESENTENT : BREL ! LE SPECTACLEBrel ! Le Spectacle et Olivier Laurent reviennent au Canada pour une tournée de 6 dates !•Montréal Place des Arts le 15 novembre•Ottawa National Arts Centre le 16 novembre•Joliette Centre Culturel Desjardins le 19 novembre•Moncton Capitol Theatre le 20 novembre•Terrebonne Salle Desjardins le 21 novembre•Québec Palais Montcalm le 23 novembreUn Voyage Inoubliable dans l’Univers de Jacques Brel !Olivier Laurent nous offre un hommage bouleversant à Jacques Brel dans Brel ! Le Spectacle, qui laisse une empreinte indélébile, sous la direction de Gil Marsalla & Directo Prod. Bien plus qu’un concert, c’est une immersion vibrante dans l’âme du grand Jacques. Olivier Laurent ne l’imite pas : il devient Brel, faisant revivre ses chansons avec une intensité hors du commun et une émotion d’une rare puissance.Accompagné par quatre musiciens d’exception, il vous emporte dans un tourbillon d’émotions, de la fougue de La Valse À Mille Temps à la profondeur déchirante de Voir Un Ami Pleurer. Déjà joué devant des milliers de spectateurs émus aux larmes à Paris, Montréal, New-York ou Dubaï, ce spectacle est un hymne à l’humanité, à l’amour et à la poésie. Un moment rare, à vivre et à chérir pour toujours.Olivier Laurent n’imite pas Brel, il lui redonne vie sur scène. « Un spectacle qui vous transportera hors du temps… » — Le Parisien (France)

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63