Brel, une fois Valenciennes
Brel, une fois Valenciennes dimanche 28 septembre 2025.
Brel, une fois
180 rue Lomprez Valenciennes Nord
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 16:00:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Inscription en ligne Adultes
Le cercle laïque Socio-Culturel Jacques Brel vous propose des reprises des grands titres de Brel par un groupe de 4 amis tous passionnés par le répertoire du grand Jacques.
Réservation obligatoire en ligne sur https://myriade.valenciennes-metropole.fr
Pour tout renseignement, contactez-nous au 03 27 22 46 60 0 .
180 rue Lomprez Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France centreculturelodyssee@ville-valenciennes.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Brel, une fois Valenciennes a été mis à jour le 2025-08-19 par SIM Hauts-de-France OT Valenciennes