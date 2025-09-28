Brel, une fois Valenciennes

Brel, une fois Valenciennes dimanche 28 septembre 2025.

Brel, une fois

180 rue Lomprez Valenciennes Nord

Début : 2025-09-28 16:00:00

2025-09-28

Le cercle laïque Socio-Culturel Jacques Brel vous propose des reprises des grands titres de Brel par un groupe de 4 amis tous passionnés par le répertoire du grand Jacques.

Réservation obligatoire en ligne sur https://myriade.valenciennes-metropole.fr

Pour tout renseignement, contactez-nous au 03 27 22 46 60

180 rue Lomprez Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France centreculturelodyssee@ville-valenciennes.fr

