Brell’Fest Festival de Métal Montreuil-Bellay

Brell’Fest Festival de Métal

Rue de Méron Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Début : 2026-03-14 18:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Vous êtes attendus nombreux au festival métal Brell’Fest organisé par l’association Montreuil Brèlex ! 5 groupes sont au rendez-vous pour mettre l’ambiance.

Rue de Méron Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire montreuilbrelex@gmail.com

English :

Come one, come all to the Brell’Fest metal festival organized by the Montreuil Brèlex association! 5 bands will be on hand to set the mood.

