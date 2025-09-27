BRENDAN ET LE SECRET DE KELLS LES ABATTOIRS Toulouse

BRENDAN ET LE SECRET DE KELLS

LES ABATTOIRS 76 Allées Charles de Fitte Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

C’est en Irlande au 9ème siècle, dans l »abbaye fortifiée de Kells, que vit Brendan, un jeune moine de douze ans.

Alors que tout le monde craint une attaque viking, Brendan lui s’intéresse à un livre enluminé magnifique mais inachevé. Pour le finir, il lui faudra prendre des risques et explorer la forêt… Premier film de Tomm Moore et grand succès qu’il confirma ensuite avec Le Chant de la mer et Le Peuple loup.

En raison des travaux en cours dans ses locaux de la rue du Taur, la Cinémathèque poursuit sa saison hors les murs jusqu’au printemps 2026. 7 .

LES ABATTOIRS 76 Allées Charles de Fitte Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 30 10

English :

In 9th-century Ireland, in the fortified abbey of Kells, lives Brendan, a twelve-year-old monk.

German :

Im Irland des 9. Jahrhunderts lebt der zwölfjährige Mönch Brendan in der befestigten Abtei von Kells.

Italiano :

Nell’Irlanda del IX secolo, nell’abbazia fortificata di Kells, vive Brendan, un giovane monaco di dodici anni.

Espanol :

En la Irlanda del siglo IX, en la abadía fortificada de Kells, vive Brendan, un joven monje de doce años.

