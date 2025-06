Bréq’in Holidays Site Jacques Prévert Rennes 7 juillet 2025

Entrée libre, événement gratuit

Bréq’in Holidays revient sur le quartier avec des animations gratuites du 7 au 31 juillet de 14h à 21h. Retrouvez tous les jours de nombreuses activités sportives ou créatives.

Au programme : du kart à pédales, du chase tag, de l'ultimate, des structures gonflable, des ateliers scientifiques et artistiques … et plus encore !

Au programme : du kart à pédales, du chase tag, de l’ultimate, des structures gonflable, des ateliers scientifiques et artistiques … et plus encore !

Les animations changent tous les jours afin de vous proposer un maximum d’activités sur ces 4 semaines !

Site Jacques Prévert 56 Bd Albert 1er, 35200 Rennes, France Rennes 35200