Bréq’in Sport Plaine de Jeux de Bréquigny Rennes
Bréq’in Sport Plaine de Jeux de Bréquigny Rennes jeudi 19 février 2026.
Bréq’in Sport Plaine de Jeux de Bréquigny Rennes Jeudi 19 février, 14h00 Ille-et-Vilaine
Le 19 février de 14 h à 18h, venez nombreux participer aux activités sur le thème du handicap ! Evénement gratuit et accessible à tou.te.s !
Des activités ludiques pour sensibiliser au handicap ! Au programme un parcours fauteuil, du volley assi, de la sarbacane, une initiation à la langue des signes, un parcours à l’aveugle…
Des activités sportives mais pas que !
Rendez-vous le 19 février sur la Plaine de Jeux de Bréquigny dans les gymnases B1 et B2 de 14h à 18h !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-19T14:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-19T18:00:00.000+01:00
1
Plaine de Jeux de Bréquigny 10 Bd Albert 1er Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine