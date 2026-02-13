Bréq’in Sport, Plaine de Jeux de Bréquigny, Rennes

Bréq’in Sport Jeudi 19 février, 14h00 Plaine de Jeux de Bréquigny Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T14:00:00+01:00 – 2026-02-19T18:00:00+01:00

Fin : 2026-02-19T14:00:00+01:00 – 2026-02-19T18:00:00+01:00

Des activités ludiques pour sensibiliser au handicap ! Au programme un parcours fauteuil, du volley assi, de la sarbacane, une initiation à la langue des signes, un parcours à l’aveugle…

Des activités sportives mais pas que !

Rendez-vous le 19 février sur la Plaine de Jeux de Bréquigny dans les gymnases B1 et B2 de 14h à 18h !

Plaine de Jeux de Bréquigny 10 Bd Albert 1er Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne

Le 19 février de 14 h à 18h, venez nombreux participer aux activités sur le thème du handicap ! Evénement gratuit et accessible à tou.te.s !