Amateurs de beach volley, vous êtes attendus pour un tournoi 3 contre 3, avec deux catégories mixte et masculin.

Ambiance garantie avec sonorisation, bar et restauration sur place pour vous rafraîchir entre deux matchs.

Montez votre équipe et venez relever le défi ! .

English : BRESCOU BEACH VOLLEY OPEN BEACH 3X3

Beach volleyball fans can look forward to a 3-on-3 tournament, with two categories: mixed and men’s.

German : BRESCOU BEACH VOLLEY OPEN BEACH 3X3

Beachvolleyball-Liebhaber werden zu einem 3-gegen-3-Turnier erwartet, bei dem es zwei Kategorien gibt: gemischt und männlich.

Italiano :

Gli appassionati di beach volley potranno assistere a un torneo 3 contro 3, con due categorie: misto e maschile.

Espanol :

Los aficionados al vóley playa podrán disfrutar de un torneo de 3 contra 3, con dos categorías: mixta y masculina.

