Bresdin et ses successeurs les graveurs visionnaires Halle Saint-Pierre Paris

La séance permettra de présenter ces œuvres et ces auteurs, avec des interventions de spécialistes, la projection du documentaire « Chien-Caillou et le Bon Samaritain : Rodolphe Bresdin », en présence de Bertrand Renaudineau, l’un des réalisateurs, suivi d’un échange avec le public.

Au programme

Séance animée par Maurice

Coton, secrétaire de l’Association Atelier André Breton,

poète.

Interventions d’Yvon Le Bras et de Maxime Préaud.

Projection du film Chien-Caillou et le Bon Samaritain : Rodolphe Bresdin de Bertrand Renaudineau et Gérard Emmanuel da Silva, 45’ (Collection Impressions fortes, 2023).

Table ronde avec Bertrand Renaudineau, Georges Rubel, Maxime Préaud, Yvon Le Bras et Christian Massonnet.

En savoir plus

Yvon Le Bras est docteur en histoire de l’art, spécialisé dans la gravure visionnaire, avec une thèse intitulée La gravure visionnaire (2023). Il enseigne à l’Université de Bretagne Occidentale. Conseiller et relais pour l’Éducation nationale au Musée des Beaux-Arts de Quimper, auteur de nombreux articles et de livres consacrés à la peinture contemporaine.

Christian Massonnet est le président de La Gravure Originale, une association dédiée à l’édition d’estampes, fondée en 1970. Il a créé la Journée de l’estampe contemporaine tous les ans sur la place Saint-Sulpice. Il participé à des conférences e écrit des articles pour des ouvrages comme Impressions d’ateliers et Histoire de 50 ans d’édition d’estampes.

Maxime Préaud est conservateur honoraire au département des estampes de la Bibliothèque nationale, spécialisé dans l’estampe européenne du XVIIe siècle, notamment la gravure française, et a publié de nombreuses études sur ce sujet. Il est commissaire d’expositions, également artiste graveur pratiquant l’eau‑forte et la linogravure, et mêlant parfois pastel, acrylique et gouache à ses œuvres.

Georges Rubel. Graveur, il est un aquafortiste et

buriniste, formé par Jacques Moreau, dit Le Maréchal, et à l’atelier de Jean

Delpech. Partageant la passion de l’image avec Yves Doaré, Etienne Lodého,

Didier Mazuru, Philippe Mohlitz et Yves Milet-Desfougères, il a développé un

langage artistique intemporel dans des gravures dignes de celles des

miniaturistes de la Renaissance.

Bibliographie

Ouvrages et DVD disponibles à la librairie de la halle Saint-Pierre :

Pierre Autin-Grenier, Rats, éditions Circa 1924 (contact Jean-Charles Wolfart)

Jacques Moreau dit Le Maréchal, L‘Imperceptible abîme, éditions Venus d’Ailleurs, 2023

Le Maréchal, catalogue de l’oeuvre gravé, éditions Broutta, 1985

Yves Milet, Graveur, éditions l’Ermitage, 1990

DVD de la collection Impressions fortes :

Rodolphe Bresdin , Chien-Caillou et le Bon Samaritain, avec Georges Rubel

Jacques Callot, La Tentation de saint Antoine, avec Érik Desmazières

Piranèse, Les Prisons imaginaires, avec Érik Desmazières

Albrecht Dürer, Le Chevalier, la Mort et le Diable, avec Philippe Mohlitz

Honoré Daumier, Le Massacre de la rue Transnonain, avec Quentin Préaud

Le Paris d’Érik consacré au travail d’Érik Desmazières dans l’atelier du maître d’art René Tazé

Organisation

Cette conférence est organisée par

L’association Les Amis d’Yves Milet-Desfougères dans le cadre des rencontres de l’APRES (association pour la recherche et l’étude du surréalisme)

L’association Les Amis d’Yves Milet-Desfougères a pour mission de préserver et faire connaître l’œuvre (peintures, dessins et gravures) de l’artiste éponyme. Elle rassemble ses amis, graveurs, anciens imprimeurs, collectionneurs, … et ceux qui le découvrent aujourd’hui et l’apprécient. .

site : https://www.ymd-art.com/

mail : lesamisdyvesmiletdesfougeres@gmail.com

tél : 06 24 43 46 35

On peut retrouver toutes les rencontres passées organisées par l’APRES sur le site de Mélusine : https://www.melusine-surrealisme.fr/

Rodolphe Bresdin (1822-1885), prodigieux graveur, est l’inspirateur de toute une génération de graveurs visionnaires, proches du mouvement surréaliste dont Jacques Moreau dit Le Maréchal (1928-2016), Yves Milet-Desfougères (1934-2022), Etienne Lodého (photo) et Georges Rubel.

Le samedi 14 mars 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-14T16:00:00+01:00

fin : 2026-03-14T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-14T15:00:00+02:00_2026-03-14T17:00:00+02:00

Halle Saint-Pierre 2, rue Ronsard 75018 Paris

https://www.hallesaintpierre.org/rencontres-en-surrealisme/ +33699080263 francoise.py@univ-paris8.fr



