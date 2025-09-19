Breskebil Douarnenez

Breskebil Douarnenez vendredi 19 septembre 2025.

Breskebil

Pouldavid Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-19

Le festival Breskebil s’installe dans le quartier de Pouldavid, pour un week-end festif où les langues se mêleront à la musique, les mots aux saveurs et l’intime au politique.

Un festival joyeux, avec des artistes qui nous aident à penser le monde.

Ateliers de traduction, concerts, spectacles, programmation dédiée au jeune public, massages littéraires (!) et un village archipel des langues. Bresk veut dire “fragile” et ’rez ket bil “ne t’en fais pas” les langues sont notre bien commun, la joie est une façon de résister.

A prendre au pied de la lettre ! .

Pouldavid Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 50 94 06 88

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Breskebil Douarnenez a été mis à jour le 2025-09-06 par OT PAYS DE DOUARNENEZ