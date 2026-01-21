Bresse Swing Festival FRED DANSE ACADÉMIE Péronnas

Bresse Swing Festival

FRED DANSE ACADÉMIE 150 impasse Claude Berthollet Péronnas Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-20

La Fred Danse Académie est heureuse de vous accueillir pour la quatrième édition du Bresse Swing Festival à Péronnas dans l’Ain.

.

FRED DANSE ACADÉMIE 150 impasse Claude Berthollet Péronnas 01960 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 35 13 15 fred-danseacademie@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Fred Danse Académie is delighted to welcome you to the fourth edition of the Bresse Swing Festival in Péronnas, Ain.

L’événement Bresse Swing Festival Péronnas a été mis à jour le 2026-01-21 par Bourg-en-Bresse Destinations Office de tourisme