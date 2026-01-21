Bresse Swing Festival FRED DANSE ACADÉMIE Péronnas
Bresse Swing Festival FRED DANSE ACADÉMIE Péronnas vendredi 20 mars 2026.
Bresse Swing Festival
FRED DANSE ACADÉMIE 150 impasse Claude Berthollet Péronnas Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 20:00:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-20
La Fred Danse Académie est heureuse de vous accueillir pour la quatrième édition du Bresse Swing Festival à Péronnas dans l’Ain.
.
FRED DANSE ACADÉMIE 150 impasse Claude Berthollet Péronnas 01960 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 35 13 15 fred-danseacademie@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Fred Danse Académie is delighted to welcome you to the fourth edition of the Bresse Swing Festival in Péronnas, Ain.
L’événement Bresse Swing Festival Péronnas a été mis à jour le 2026-01-21 par Bourg-en-Bresse Destinations Office de tourisme