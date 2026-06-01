Bress’fest Salle des fêtes Flacey-en-Bresse
Bress’fest Salle des fêtes Flacey-en-Bresse samedi 27 juin 2026.
Flacey-en-Bresse
Bress’fest
Salle des fêtes Le bourg Flacey-en-Bresse Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27 03:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Bress’fest festival rock/heavy metal
4 concerts entièrement gratuits
– Bloddy Flow (compo stoner metal)
– Sweet Child (tribute Gun’s and Roses)
– Thuinderbird (tribute ZZ Top)
– Seventh Son (tribute Iron Maiden)
Bar et restauration sur place à prix festoche (pas de food truck).
Spectacle pyrotechnique en soirée.
Baptêmes de gros cubs avec Bress’N Bike.
Exposants, stand tattoo.
Tombola 2 guitares électriques en jeu. .
Salle des fêtes Le bourg Flacey-en-Bresse 71580 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 85 87 21 jo.canot@yahoo.fr
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English : Bress’fest
L’événement Bress’fest Flacey-en-Bresse a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II