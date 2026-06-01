Bress’fest Salle des fêtes Flacey-en-Bresse

Flacey-en-Bresse

Bress’fest

Salle des fêtes Le bourg Flacey-en-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27 03:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Bress’fest festival rock/heavy metal

4 concerts entièrement gratuits

– Bloddy Flow (compo stoner metal)

– Sweet Child (tribute Gun’s and Roses)

– Thuinderbird (tribute ZZ Top)

– Seventh Son (tribute Iron Maiden)

Bar et restauration sur place à prix festoche (pas de food truck).

Spectacle pyrotechnique en soirée.

Baptêmes de gros cubs avec Bress’N Bike.

Exposants, stand tattoo.

Tombola 2 guitares électriques en jeu. .

Salle des fêtes Le bourg Flacey-en-Bresse 71580 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 85 87 21 jo.canot@yahoo.fr

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English : Bress’fest

L’événement Bress’fest Flacey-en-Bresse a été mis à jour le 2026-06-13 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II