Bressols en Fête !, Halle du parc du Vergnet, Bressols
Bressols en Fête !, Halle du parc du Vergnet, Bressols dimanche 21 juin 2026.
Bressols en Fête ! Dimanche 21 juin, 19h00 Halle du parc du Vergnet Tarn-et-Garonne
sans limites
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
FÊTE DE LA MUSIQUE À BRESSOLS
La Ville de Bressols vous donne rendez-vous dimanche 21 juin 2026 à partir de 19h pour célébrer ensemble la musique dans une ambiance conviviale et un cadre idyllique !
(Repli à la salle polyvalente en cas d’intempéries)
Au programme :
20h : Les Couturiers – Pop Rock
21h30 : Radiophonic West Band – Duel banjo / cigarbox
23h : Open Bar – Pop Rock orangeois
Sur place :
• Concerts en plein air
• Buvette
• Restauration
Une soirée musicale ouverte à tous, à partager en famille ou entre amis !
Venez nombreux célébrer l’arrivée de l’été au rythme de la musique à Bressols !
Halle du parc du Vergnet 101 Route de Lavaur Bressols Bressols 82710 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 02 95 16 http://www.ville-bressols.fr https://www.facebook.com/VilledeBressols/ Lieu de rencontres, de partage et de convivialité, la Halle du Parc du Vergnet fait partie du cœur vivant de Bressols.
Que ce soit pour accueillir les événements municipaux et associatifs ou simplement profiter d’un moment à l’ombre, elle est le témoin de nos échanges et de notre vie communale.
Ici, chaque sourire compte et chaque instant partagé renforce notre lien. Entrée libre. présence de parkings à proximité
FÊTE DE LA MUSIQUE À BRESSOLS
©Ville de Bressols