Bressons Blazots en fête Ecole élémentaire des Bressons et le City stade Salon-de-Provence

Samedi 13 septembre 2025 de 12h à 18h. Ecole élémentaire des Bressons et le City stade 106 Boulevard Prince des Baux Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Le Centre Mosaïque prépare une grande fête pour le quartier des Bressons Blazots !

Au programme des animations ludiques et sportives, des DJ, un spectacle de voltige et des manèges. Mais aussi de quoi se restaurer une paella géante, des crêpes, des glaces, un salon de thé… .

Ecole élémentaire des Bressons et le City stade 106 Boulevard Prince des Baux Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 86 03 14

English :

The Centre Mosaïque is preparing a big party for the Bressons Blazots neighbourhood!

German :

Das Centre Mosaïque bereitet ein großes Fest für das Viertel Bressons Blazots vor!

Italiano :

Il Centre Mosaïque sta preparando una grande festa per il quartiere di Bressons Blazots!

Espanol :

¡El Centre Mosaïque prepara una gran fiesta para el barrio de Bressons Blazots!

