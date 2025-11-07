Brest en images Résidence Domitys La Calypso Brest

Résidence Domitys La Calypso 21 Rue de l’Harteloire Brest Finistère

Tournés par des cinéastes amateurs, ces films d’archives choisis seront une occasion parfaite pour découvrir le Brest des années 1930 à 1970. Les films ont été sélectionnés par les résidentes et résidents, dans le cadre d’ateliers.

Informations pratiques

Sur réservation auprès de la résidence, par téléphone ou mail.

En partenariat avec la résidence Domitys La Calypso.

Proposé dans le cadre des rendez-vous automne/hiver du label Ville d’Art et d’Histoire. .

Résidence Domitys La Calypso 21 Rue de l’Harteloire Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 21 10 02 00

