BREST SURF FILM FESTIVAL Hors les murs SEW Manufacture des tabacs Morlaix

BREST SURF FILM FESTIVAL Hors les murs

SEW Manufacture des tabacs 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Nous accueillons à nouveau cette année le Brest Surf Film Festival pour une soirée Hors les murs au SEW.

Le Brest Surf Film Festival, situé à la pointe de l’Europe, célèbre durant quatre jours et quatre nuits le meilleur des films de surf. Véritable laboratoire créatif, il met en lumière de nouveaux talents. C’est une immersion dans les forces de la nature, une célébration du plaisir de la glisse et une réflexion commune sur l’océan, essentiel à notre planète.

Cette année il aura lieu du 13 au 16 mai 2026 et pour avoir un avant gout de ce festival venez découvrir notre soirée au SEW !

2 projections à 18h30 et 20h30, 5 films et 1 DJ set Azod.

Découvrir le programme complet sur le site du SEW.

Achat du pass soirée sur place au cinéma La Salamandre/SEW à Morlaix dès maintenant ! (10€ la soirée !)

Annaëlle Barrels session in Brittany d’Owen Le Goff

Kornog de Kilian Burac et Baptiste Valée en présence de Kilian Burac surfeur & réalisateur

Salt d’Alice Ward

The End of the World d’Anthony Lietart

On the Wave de Peter Wolf et Axel Gerdau .

SEW Manufacture des tabacs 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 15 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : BREST SURF FILM FESTIVAL Hors les murs

L’événement BREST SURF FILM FESTIVAL Hors les murs Morlaix a été mis à jour le 2026-02-17 par OT BAIE DE MORLAIX