Brest vu du Ciel 1975-2025 Exposition Les Ateliers des Capucins Brest

Brest vu du Ciel 1975-2025 Exposition Les Ateliers des Capucins Brest mardi 7 octobre 2025.

Brest vu du Ciel 1975-2025 Exposition

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 10:00:00

fin : 2026-01-05 00:00:00

Date(s) :

2025-10-07

Dans le cadre de la programmation automne/hiver du label Ville d’Art et d’Histoire, les Archives métropolitaines et municipales vous proposent une immersion dans les paysages urbains de Brest, à travers des photographies aériennes de Robert Gernot (1975-2005) et Julien Creff (2025). .

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Brest vu du Ciel 1975-2025 Exposition Brest a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole