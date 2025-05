Bretagne Autour du Monde – Bâtiment à Modeler Rennes, 15 mai 2025, Rennes.

Bretagne Autour du Monde Bâtiment à Modeler Rennes 15 – 18 mai Prix libre

Fest-Noz, Fest-Deiz et Concerts solidaires

Les associations Aminti, D’ici ou d’Ailleurs et le Bâtiment à Modeler vous proposent des soirées de musiques et de danses traditionnelles de Bretagne et du Monde.

Évènements solidaires organisés dans le cadre de Rennes au Pluriel et de la Fête de la Bretagne avec Litha, Imarhan Timbuktu, Eris, Krenadenn, Bab’El Dañs (compagnie Dounia), Amelik, Looshan, Maëla hag Anouk, Ibson Daone et Eben.

Les soirées sont à prix libre. A titre indicatif, le coût d’une entrée payante est de 8€ en moyenne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-15T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-18T21:30:00.000+02:00

1

https://www.helloasso.com/associations/aminti-association/evenements/bretagne-autour-du-monde

Bâtiment à Modeler 2 rue andré trasbot 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine