Plomodiern

Bretagne Ladies Tour 2026 Etape Contre-la-montre

Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 13:00:00

fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La commune de Plomodiern accueille les 120 coureuses du Bretagne Ladies Tour pour un contre-la-montre de 25 km à la découverte de Plomodiern .

Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 81 51 29

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English : Bretagne Ladies Tour 2026 Etape Contre-la-montre

L’événement Bretagne Ladies Tour 2026 Etape Contre-la-montre Plomodiern a été mis à jour le 2026-04-02 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE