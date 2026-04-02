Bretagne Ladies Tour 2026 Etape Contre-la-montre Plomodiern
Bretagne Ladies Tour 2026 Etape Contre-la-montre Plomodiern samedi 30 mai 2026.
Plomodiern
Bretagne Ladies Tour 2026 Etape Contre-la-montre
Plomodiern Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 13:00:00
fin : 2026-05-30 16:00:00
Date(s) :
2026-05-30
La commune de Plomodiern accueille les 120 coureuses du Bretagne Ladies Tour pour un contre-la-montre de 25 km à la découverte de Plomodiern .
Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 81 51 29
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English : Bretagne Ladies Tour 2026 Etape Contre-la-montre
L’événement Bretagne Ladies Tour 2026 Etape Contre-la-montre Plomodiern a été mis à jour le 2026-04-02 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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