Bretagne rebelle Musée de Bretagne Rennes Dimanche 18 janvier 2026, 16h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

La Bretagne est-elle une terre de rébellion ?

De la grève des sardinières à Douarnanez en 1924 à la mobilisation contre le projet de centrale nucléaire à Plogoff en passant par les luttes féminines du 20è siècle, venez découvrir (ou redécouvrir) les luttes et mouvements de résistance qui ont marqué l’histoire de la Bretagne, à travers les collections du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-18T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-18T17:00:00.000+01:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine