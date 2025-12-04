Bretagne Ultra Trail Place de l’Océan Clohars-Carnoët

Bretagne Ultra Trail

Place de l’Océan Office du tourisme du Pouldu Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 05:00:00

fin : 2026-04-25 23:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Le Bretagne Ultra trail regroupe 3 courses

Le Bretagne Ultra Trail 112 kms

Un ultra-trail d’une distance d’environ 112 kms pour un dénivelé positif d’environ 2500 mètres. Le parcours consiste à relier le Poul Fétan à Quistinic (56) à l’office du tourisme du Pouldu à Clohars Carnoet (29)

Le Bretagne Ultra Trail 59 kms

Un ultra-trail d’une distance d’environ 59kms pour un dénivelé positif d’environ 1300 mètres. Le parcours consiste à relier La ville de Locunolé (29) à l’office du tourisme du Pouldu à Clohars Carnoet (29).

Le Bretagne Ultra Trail 29 kms

Une course partant de Quimperlé à l’office du tourisme du Pouldu à Clohars Carnoet (29) pour une distance d’environ 29 kms pour un denivelé positif d’environ 400 mètres.

Le parcours emprunte des chemins de randonnées communaux et de grande randonnée (GR) sur une dizaine de communes, ainsi que des portions de chemins privés qui ne sont ouvertes que le jour de la course. Un adéquat entraînement, une réelle capacité d?autonomie personnelle sont indispensables à la réussite de telle aventure individuelle. .

Place de l’Océan Office du tourisme du Pouldu Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 82 14 17 81

English :

L’événement Bretagne Ultra Trail Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2025-12-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS