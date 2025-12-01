Bretagne Virtuelle Le Secret des Mégalithes de Bretagne et du Monde en dace de la gare maritime Vannes
samedi 20 décembre 2025.
Bretagne Virtuelle Le Secret des Mégalithes de Bretagne et du Monde
en dace de la gare maritime 1 Rue Gilles Gahinet Vannes Morbihan
Début : 2025-12-20 11:00:00
fin : 2026-01-04 17:00:00
2025-12-20
Vous recherchez une sortie magique à partager avec vos enfants pendant les vacances ?
Venezassister à 2 spectacles en Réalité Virtuelle immersive tout public.
LE SECRET DES MÉGALITHES DE BRETAGNE ET DU MONDE
De Carnac à Stonehenge, Visitez les plus grands sites mégalithiques UNESCO comme si vous y étiez
LES HÉROS DE L’HISTOIRE
Rencontrez à 360°, 7 personnalités emblématiques de notre histoire.Gauguin Surcouf Anne de Bretagne Jeanne Bohec la résistante Saint-Cornely, Excalibur Vauban
?? 2 grands spectacles culturels et historiques, à partager en famille pour les fêtes. .
+33 6 25 47 35 65
