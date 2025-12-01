Bretagne Virtuelle Le Secret des Mégalithes de Bretagne et du Monde en dace de la gare maritime Vannes

Bretagne Virtuelle Le Secret des Mégalithes de Bretagne et du Monde

1 Rue Gilles Gahinet Vannes Morbihan

Début : 2025-12-20 11:00:00

fin : 2026-01-04 17:00:00

2025-12-20

Vous recherchez une sortie magique à partager avec vos enfants pendant les vacances ?

Venezassister à 2 spectacles en Réalité Virtuelle immersive tout public.

LE SECRET DES MÉGALITHES DE BRETAGNE ET DU MONDE

De Carnac à Stonehenge, Visitez les plus grands sites mégalithiques UNESCO comme si vous y étiez

LES HÉROS DE L’HISTOIRE

Rencontrez à 360°, 7 personnalités emblématiques de notre histoire.Gauguin Surcouf Anne de Bretagne Jeanne Bohec la résistante Saint-Cornely, Excalibur Vauban

?? 2 grands spectacles culturels et historiques, à partager en famille pour les fêtes. .

+33 6 25 47 35 65

