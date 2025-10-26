Bretelle & Garance + Les 5 Doigt de la main / Théâtre Les 3 Chênes Loiron-Ruillé
Bretelle & Garance + Les 5 Doigt de la main / Théâtre Les 3 Chênes
Loiron-Ruillé Mayenne
Tarif : 8 EUR
Début : 2025-10-26 20:30:00
fin : 2025-10-26
2025-10-26
Musique
Pour clore en beauté grandiose une tournée de 12 jours à vélo dans les bibliothèques de l’agglomération, Bretelle et Garance ont décidé de passer la ligne d’arrivée haut la main. Et c’est aux 3 Chênes !
Ils seront entourés de 5 compagnons de route pour un concert dont la formule s’annonce mémorable. Il y aura aussi des surprises, concoctées pour vous tout au long de la tournée. On ne vous en dit pas plus, mais il risque d’y avoir du monde sur scène !
En bonus, “Bretelle & Garance” vous invitent juste avant le spectacle (à 14h30) à participer à une chorale éphémère, pour apprendre une chanson et si vous le souhaitez monter sur scène pour la chanter tous en chœur !
• Théâtre Les 3 Chênes
• Dimanche 26 octobre à 20h30
• Tout public
• 6€ à 13€ .
Loiron-Ruillé 53320 Mayenne Pays de la Loire
