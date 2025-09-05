Bréti Festy Bretignolles
Bréti Festy Bretignolles vendredi 5 septembre 2025.
Bréti Festy
Salle Eric Tabarly Bretignolles Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-05
fin : 2025-09-05
Date(s) :
2025-09-05
Soirée festive et conviviale organisée par le comité des fêtes de Brétignolles, avec musique, boisson et restauration sur place. .
Salle Eric Tabarly Bretignolles 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine comite.des.fetes.bretignolles@gmail.com
English :
German : Bréti Festy
Italiano :
Espanol : Bréti Festy
L’événement Bréti Festy Bretignolles a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Bocage Bressuirais