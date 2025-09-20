Bretonne ! Mairie de Noyal-Pontivy Noyal-Pontivy

Dans la cour de la mairie

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Le cercle celtique Tal Ouz Tal de Saint-Jean-Brevelay, vous proposera ce spectacle évoquant la place des femmes dans l’identité bretonne, où le matriarcat est prépondérant. L’occasion de dresser un panorama des luttes sociales pour lesquelles les bretonnes ont été pionnières.

Mairie de Noyal-Pontivy Mairie 56920 Noyal-Pontivy Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne https://www.noyal-pontivy.fr/

