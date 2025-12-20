BRETONS – SMAC de la Gespe Tarbes

BRETONS Début : 2026-03-20 à 21:00. Tarif : – euros.

B.R.E.T.O.N.S Le collectif qui met le rock celtique dans tous ses étatsB.R.E.T.O.N.S est un projet musical fédérateur aux influences celtiques et rock proposant sur scène un répertoire composé d’airs traditionnels et de reprises issues du répertoire celtique. Au programme: EV, Dropkick Murphy’s, Ar Re Yaouank, Soldat Louis, Flogging Molly, Armens, Pogues, Les Ramoneurs de Menhirs… Créé en 2019, le collectif à a cœur de développer sans cesse l’ouverture et le rayonnement de ce patrimoine musical breton et celtique. Un spectacle festif aux accents trad et rock qui réjouit et fédère un large public. Un groupe sincère avec un répertoire taillé aux petits oignons pour la scène.INFORMATION BILLETTERIE :Pour les 6-14 ans (uniquement): les concerts sont désormais gratuits par réservation au 05 62 51 32 98 (sous réserve de places disponibles). Il faudra présenter la carte d’identité de votre enfant en billetterie le soir du concert pour retirer la place.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SMAC de la Gespe 23 Rue Paul Cezanne 65000 Tarbes 65