Bretzel du Nouvel An Kutzenhausen

Bretzel du Nouvel An

1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-28 14:00:00

fin : 2025-12-28 18:00:00

Date(s) :

2025-12-28

Dans le cadre de Noël à la Maison Rurale, assistez à la préparation et dégustation du traditionnel bretzel brioché du Nouvel An par le boulanger Daniel Hoeltzel, accompagné de vin chaud.

1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr

English :

As part of Christmas at the Maison Rurale, baker Daniel Hoeltzel prepares and tastes the traditional New Year’s pretzel brioche, accompanied by mulled wine.

German :

Im Rahmen von Weihnachten im Landhaus können Sie dabei sein, wenn der Bäcker Daniel Hoeltzel die traditionelle Neujahrsbrezel (bretzel brioché) zubereitet und verkostet, dazu gibt es Glühwein.

Italiano :

Nell’ambito di Natale alla Maison Rurale, osservate il panettiere Daniel Hoeltzel preparare e degustare la tradizionale brioche di pretzel di Capodanno, accompagnata da vin brulé.

Espanol :

Como parte de la Navidad en la Maison Rurale, observe cómo el panadero Daniel Hoeltzel prepara y degusta el tradicional brioche de pretzel de Año Nuevo, acompañado de vino caliente.

