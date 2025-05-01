Breush accueille l’exposition immersive de Gary Intox dans le 11e breush Paris

Breush invite l’artiste Gary Intox à investir ses 350 m2 pour une carte blanche sous contrainte : produire 50 œuvres en un mois, dont 90 % créées in situ, et transformer le lieu en expérience immersive.

Le résultat sera dévoilé lors d’un vernissage performatif le 7 mars 2026, de midi à minuit. L’exposition restera visible durant un mois. Une prise de pouvoir artistique totale !

Pensé comme un laboratoire créatif, breush confie l’intégralité de son espace à Gary Intox pour un takeover artistique. En un mois de production intensive, l’artiste transforme les 350 m2 en six ambiances distinctes, entre fresques monumentales, œuvres introspectives et installations immersives.

Plus qu’une exposition, le projet explore la notion de pression créative : un temps court, une liberté totale, une énergie brute.

L’univers Gary Intox

Issu de la culture graffiti depuis la fin des années 90, Gary Intox développe un univers hybride mêlant manga, pop culture, codes street et saturation chromatique. Son travail oscille entre geste instinctif et narration urbaine, tension symbolique et impact visuel frontal. Pour breush, il déploie 50 œuvres réparties en six univers : Flower Power, Pollock Vision, Fluo Kids, Intox Fever, Vandal Forever et Red Is The New Black.

7 mars 2026 : un vernissage immersif

De midi à minuit, breush active l’ensemble du lieu : fresque live monumentale de 15 mètres à l’entrée, DJ sets toute la journée, performance live en fin de journée, expérience food & collaborations exclusives

Une journée pensée comme un moment d’immersion totale dans l’univers de l’artiste.

Breush, un lieu atypique

En plein cœur du 11e arrondissement, venez vivre une expérience simple, fun et libératrice où on se lâche, on crée… et on repart avec sa toile !

Breush, l’atelier créatif défouloir ; Crédits : Breush

Informations pratiques Vernissage : samedi 7 mars

Exposition : du 8 mars au 7 avril 2026

Breush : 47 rue Oberkampf, Paris 11e

Du lundi 09 mars 2026 au mardi 07 avril 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 22h30

Le dimanche 08 mars 2026

de 10h00 à 22h30

Le samedi 07 mars 2026

de 12h00 à 00h00

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 2 ans.

breush 47 rue Oberkampf 75011 Paris

contact@breush.com



