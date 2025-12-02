Brèves de trottoirs – Jeux des Potes Association du Bourg L’Evêque Rennes Dimanche 4 janvier 2026, 15h30 Ille-et-Vilaine

payant

Feu vert pour le rire !

La troupe de théâtre Jeux des Potes vous dévoile son nouveau spectacle dans la salle polyvalente de Bourg l’Evêque :

Brèves de trottoirs – une comédie signée Jean-Pierre Martinez, mise en scène par Sabrina Amengual.

Sur un trottoir, les destins se croisent.

Quelques minutes, quelques mots, un regard, et la vie change de trottoir.

Une troupe, 11 comédiens, une multitude d’émotions : entre rires, douceur et folie, laissez-vous embarquer !

Une respiration théâtrale pour finir le week-end en beauté.

Venez rire, sourire, et peut-être même vous reconnaître dans ces petites “brèves” de la vie quotidienne

Informations :

Dimanche 4 janvier – 15h30

dans la salle polyvalente de l’association Bourg l’Evêque

Tarifs :

Plein tarif 5€

Tarif réduit 3 €

Réservation :

️ Billetterie en ligne : [https://www.helloasso.com/…/evenements/breves-de-trottoirs](https://www.helloasso.com/…/evenements/breves-de-trottoirs)

Vente sur place

Contact :

0664352847

[associationjeuxdespotes@gmail.com](mailto:associationjeuxdespotes@gmail.com)

https://www.assobourgleveque.org/

Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

contact@assobourgleveque.org 02 30 02 62 27