Brèves de trottoirs Théâtre Montfort-sur-Meu
Brèves de trottoirs Théâtre Montfort-sur-Meu dimanche 23 novembre 2025.
Brèves de trottoirs Théâtre
2 Boulevard Villebois Mareuil Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 15:30:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Le 23 novembre à 15h30, la troupe de théâtre Jeux des Potes vous présente la nouvelle pièce Brèves de trottoirs de Jean-Pierre Martinez et mise en scène de Sabrina Amengual à l’Avant-Scène.
Entrée libre. .
2 Boulevard Villebois Mareuil Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Brèves de trottoirs Théâtre Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2025-11-10 par OT Montfort Communauté