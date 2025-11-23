Brèves de trottoirs Théâtre Montfort-sur-Meu

Brèves de trottoirs Théâtre

2 Boulevard Villebois Mareuil Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 15:30:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Le 23 novembre à 15h30, la troupe de théâtre Jeux des Potes vous présente la nouvelle pièce Brèves de trottoirs de Jean-Pierre Martinez et mise en scène de Sabrina Amengual à l’Avant-Scène.

Entrée libre. .

