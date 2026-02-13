Brevet cyclo dans le cadre du téléthon, Salle des sports Ferdinand Buisson, Hazebrouck

Brevet cyclo dans le cadre du téléthon Dimanche 15 novembre, 08h00 Salle des sports Ferdinand Buisson Nord

être apte physiquement et respecter les consignes de sécurité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-15T08:00:00+01:00 – 2026-11-15T13:30:00+01:00

Fin : 2026-11-15T08:00:00+01:00 – 2026-11-15T13:30:00+01:00

Le Clyclo Club Hazebrouck organise dans le cadre du Téléthon son brevet du Cyclo route / VTT / Marche dimanche 8 novembre.

Au programme :

circuits cyclo,

vtt

parcours de marche.

Accueil au Foyer Ferdinand Buisson (rue Donckèle)

De 8h30 à 13h30.

https://www.cycloclubhazebrouck.fr/

Salle des sports Ferdinand Buisson rue Donckèle Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « sylviemoreau59190@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.cycloclubhazebrouck.fr/ »}]

Brevet cyclo, vtt et marche