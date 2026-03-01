Brevet de distance à vélo 100 km Maison du vélo Pélissanne

Brevet de distance à vélo 100 km

Samedi 7 mars 2026 de 7h à 17h. Maison du vélo 5 avenue Georges Brassens Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 07:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Le Cyclo Club de Pélissanne vous offre la possibilité de passer le Brevet de distance 100 km !Sportifs

L’association Cyclo Club de Pélissanne vous invite à vous challenger pour le brevet de distance 100 km. .

Maison du vélo 5 avenue Georges Brassens Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 94 78 59 sud-féminines@ffvelo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With the Pelissanne cyclist club, you can have your Bicycle distance certificate for 100 km !

L’événement Brevet de distance à vélo 100 km Pélissanne a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Massif des Costes