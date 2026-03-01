Brevet de distance à vélo 100 km Maison du vélo Pélissanne
Brevet de distance à vélo 100 km
Samedi 7 mars 2026 de 7h à 17h. Maison du vélo 5 avenue Georges Brassens Pélissanne Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Le Cyclo Club de Pélissanne vous offre la possibilité de passer le Brevet de distance 100 km !Sportifs
L’association Cyclo Club de Pélissanne vous invite à vous challenger pour le brevet de distance 100 km. .
Maison du vélo 5 avenue Georges Brassens Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 94 78 59 sud-féminines@ffvelo.fr
English :
With the Pelissanne cyclist club, you can have your Bicycle distance certificate for 100 km !
