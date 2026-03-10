Brevet de marche d’endurance Audax 100 km Collège Saint Blaise Vertou

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-28 14:00 – 23:30

Gratuit : non 25 km : 8 € – 50 km sans repas : 15 € – 50 km avec repas : 29 € – 75 km : 37 € – 100 km : 45 € Tout public apte à la marche en autonomie

Brevet homologué de marche d’endurance « Audax » 1ère boucle de 25 km – départ 14h 2e boucle de 25 km – départ 19h 3e boucle de nuit de 32 km 4e boucle de 18 km Retour à la salle entre chaque boucle. Collation à 18h30 – dîner à 23h30 et petit-déjeuner avant la dernière boucle. Ravitaillements tout au long du parcours. La marche d’endurance « Audax » n’est pas une compétition. Elle se pratique en groupe derrière des capitaines de route à l’allure régulée de 6 km/h. Des serres-files s’assurent que les marcheurs restent bien dans le groupe . Les organisateurs se réservent le droit de faire arrêter tout participant qui ne serait plus en état de continuer. Proposé par le Cyclo Club vertavien Section marche Pour tout public apte à la marche en autonomie

Collège Saint Blaise Centre – Bourg Vertou 44120

02 40 34 37 61 https://stblaise-vertou.loire-atlantique.e-lyco.fr/ 0611580744 https://ccv-asso.fr/marche



