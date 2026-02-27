Brevet en étoile avec Champdeniers cyclotourisme Champdeniers

Brevet en étoile avec Champdeniers cyclotourisme

Place du Paradis Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Brevet en étoile organisé par Champdeniers cyclotourisme.

25, 50, 75 ou 100 km au choix sur les routes du sud Gâtine.

Au plaisir de vous y retrouver. .

Place du Paradis Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 34 82 67 champdeniers.cyclo79@gmail.com

