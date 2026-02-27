Brevet en étoile avec Champdeniers cyclotourisme Champdeniers
Brevet en étoile avec Champdeniers cyclotourisme Champdeniers samedi 14 mars 2026.
Brevet en étoile avec Champdeniers cyclotourisme
Place du Paradis Champdeniers Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Brevet en étoile organisé par Champdeniers cyclotourisme.
25, 50, 75 ou 100 km au choix sur les routes du sud Gâtine.
Au plaisir de vous y retrouver. .
Place du Paradis Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 34 82 67 champdeniers.cyclo79@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brevet en étoile avec Champdeniers cyclotourisme
L’événement Brevet en étoile avec Champdeniers cyclotourisme Champdeniers a été mis à jour le 2026-02-24 par CC Val de Gâtine