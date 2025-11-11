Brevets Sarthois de la Randonnée Rue des Hortensias La Bazoge

Brevets Sarthois de la Randonnée Rue des Hortensias La Bazoge mardi 11 novembre 2025.

Brevets Sarthois de la Randonnée

Rue des Hortensias Complexe sportif La Bazoge Sarthe

Tarif : 2 – 2 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

39e édition des BSR à La Bazoge.

Rendez-vous incontournable des amateurs de randonnée, la 39è édition des Brevets Sarthois de la Randonnée aura lieu à La Bazoge le mardi 11 novembre 2025.

Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre vous propose des parcours pour tous, adaptés à votre forme, à vos capacités ou à votre envie. Choisissez votre distance

Parcours de 5km accessible aux PMR et aux familles

Parcours de 10km, 20km, 30km, 40km et 50km (ravitaillement tous les 10km)

Parcours Marche Nordique de 13km (2 départs à 9h30 et 14h)

Venez participer à votre rythme à une journée conviviale, récréative et sportive dans le respect de la nature.

Délivrance d’un brevet à chaque participant.

1€ par inscription reversé à Défi Solidaire.

Ouvert à tous, licenciés ou non, familles, personnes à mobilité réduite ou randonneurs aguerris, chacun pourra participer selon ses aptitudes et ses envies. .

Rue des Hortensias Complexe sportif La Bazoge 72650 Sarthe Pays de la Loire +33 2 52 19 21 35 sarthe.secretaire@ffrandonnee.fr

English :

39th BSR in La Bazoge.

German :

39. Ausgabe der BSR in La Bazoge.

Italiano :

39° BSR a La Bazoge.

Espanol :

39º BSR en La Bazoge.

L’événement Brevets Sarthois de la Randonnée La Bazoge a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Maine Coeur de Sarthe