BREW BLIND TEST BY JERM AU RÉSERVOIR Montpellier
BREW BLIND TEST BY JERM AU RÉSERVOIR Montpellier mercredi 22 avril 2026.
Montpellier
BREW BLIND TEST BY JERM AU RÉSERVOIR
55 Rue Montels Saint-Pierre Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-04-22 2026-05-20
Tous les mois, retrouvez-nous au Réservoir pour des blind tests musicaux thématiques. plusieurs manches, à l’écrit et à l’oral, tous styles de musiques, anglophone et francophone, toutes générations.
Tous les mois, retrouvez-nous au Réservoir pour des blind tests musicaux thématiques. plusieurs manches, à l’écrit et à l’oral, tous styles de musiques, anglophone et francophone, toutes générations.
Le thème change tous les mois, et ça tombe bien car les bières des tireuses changent régulièrement elles aussi, donc 2 raisons de venir en plus des lots et du titre de champion. .
55 Rue Montels Saint-Pierre Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 4 67 84 38 10
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English :
Every month, join us at Le Réservoir for themed music blind tests. Several rounds, written and spoken, all styles of music, English and French, all generations.
L’événement BREW BLIND TEST BY JERM AU RÉSERVOIR Montpellier a été mis à jour le 2026-04-02 par 34 OT MONTPELLIER
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