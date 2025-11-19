BRIAC – THEATRE DAUDET Six Fours Les Plages

BRIAC Début : 2026-01-23 à 20:30. Tarif : – euros.

Briac a enfin compris le sens de la vie : tout n’est qu’une blague.Briac a enfin compris le sens de la vie : tout n’est qu’une blague.Chaque joie, chaque peine, chaque jour, tout est humour.Et si vous n’avez pas compris, il a un paperboard pour vous faire des dessins…Le saviez-vous ?Prix du Festival d’Humour de MarseillePrix du Jury Festival d’Humour de CavaillonPrix du Jury et du Public du Festival de St SulpicePrix du Festival de Bourg en Bresse

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE DAUDET 100 AVENUE MARECHAL DE LATTRE 83140 Six Fours Les Plages 83