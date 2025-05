Brian Jonestown Massacre – STEREOLUX Nantes, 18 mai 2025 18:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-18 18:30 – 21:30

Gratuit : non

Nommé en hommage au guitariste des Rolling Stones, le combo de San Francisco a vu passer (depuis leurs 19 albums en plus de 30 ans), plusieurs dizaines de membres différents, aux côtés du meneur incontesté, le troublé et psychédélique, mais ô combien créatif, Anton Newcombe.

STEREOLUX Nantes 44200

https://stereolux.org/brian-jonestown-massacre-18052025-1630