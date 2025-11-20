Brian Wilson The Beach Boys MJC Morlaix

Brian Wilson The Beach Boys

Conférence avec Christophe Brault, DJ, animateur radio, diplômé en musicologie, conférencier Musiques Actuelles.

Bâti autour d’une fratrie de 3 surdoués, dont le génie absolu Brian Wilson, The Beach Boys incarnent aussi l’esprit de la Californie d’avant le psychédélisme, les changements de mentalités et la libération des mœurs, quand la vie était encore simple et insouciante aux États-Unis.

Auteur de multiples tubes ( Surfin’ USA , I Get Around , California Girls , Good Vibrations pour n’en citer que quelques-uns), The Beach Boys offre un des sommets de la musique pop avec Pet Sounds (1966) et un excellent album avec Sunflower (1970).

La fragile santé mentale de Brian Wilson, ses dépendances aux drogues et sa paranoïa continue finiront par assombrir le destin du groupe. .

